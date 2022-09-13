Путин и Шольц обсудили ситуацию на Украине

13 сен. 20:02

Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонные переговоры в рамках которых обсудили кризис на Украине. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.

По его словам, Шольц призвал Путина как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта, а также коснулся темы захваченных в плен бойцов. Канцлер подчеркнул необходимость обращения с ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Кроме того, стороны затронули вопрос безопасности Запорожской АЭС. В частности, Шольц призвал избегать любых шагов по эскалации в районе станции и выполнить рекомендации Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).