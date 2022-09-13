Премьер Азербайджана и вице-президент Турции обсудили обострение на азербайджано-армянской границе

13 сен. 19:46

Во вторник, 13 сентября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова и вице-президента Турции Фуата Октая. Об этом сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе беседы Октай выразил солидарность и поддержку Азербайджану в связи с провокациями, совершенными Арменией на границе двух стран, и добавил, что народ Турции всегда рядом с азербайджанским народом.

Он также выразил соболезнования Али Асадову и всему народу Азербайджану в связи с гибелью военнослужащих страны в результате провокации.

В свою очередь, Али Асадов отметил, что Баку всегда ощущает братскую поддержку Анкары. Он акцентировал внимание на том, что провокации ВС Армении на границе двух государств были решительно пресечены.