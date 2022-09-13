ВС Армении применяет тяжелое вооружение на границе с Азербайджаном

13 сен. 19:35

Подразделения вооруженных сил Армении, несмотря на объявление о прекращении огня, обстреляли позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района, с позиций азербайджано-армянской границы, которые находятся в направлении населенного пункта Вагуди Гаракильсинского района. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры.

В азербайджанском оборонном ведомстве также напомнили, что несмотря на объявление о прекращении огня с 09:00, перемирие вдоль границы интенсивно нарушается армянской стороной, армия которой применяет артиллерию и другие виды тяжелых вооружений.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.