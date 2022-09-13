Главы МИД Азербайджана и РФ провели телефонные переговоры

13 сен. 19:25

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба МИД Азербайджана, уточняя, что стороны обсудили боестолкновения и напряженность в регионе.

Глава МИД Азербайджана сообщил российскому коллеге о текущей ситуации, возникшей в результате широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении в регионе, а также о шагах, предпринятых Азербайджаном для предотвращения агрессии. Министр подчеркнул, что армянская сторона в течение последнего месяца регулярно обстреливает азербайджанские позиции, а также продолжает минировать азербайджанские территории. Также Байрамов отметил, что Армения вопреки трехсторонним заявлениям не произвела окончательный вывод своих вооруженных формирований с азербайджанской территории.

В свою очередь глава МИД России поставил акцент на недопущения конфликта в регионе, а также указал на важность полного выполнения трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России.

В заключение стороны обменялись мнениями по иным вопросам, представляющим взаимный интерес.