Ушаков: Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном

13 сен. 18:49

Российская сторона находится в постоянном тесном контакте с Азербайджаном и Арменией как по дипломатической, так и по военной линии. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы находимся сейчас в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии", - приводит его слова ТАСС.

Далее Ушаков отметил, что с учетом произошедшего обострения "важный характер будет носить беседа в Самарканде Путина с Алиевым".

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.