Кубань отпразднуете 85-летия без фейерверков

13 сен. 19:15

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков на праздничном концерте в Краснодаре в честь 85-летия края, информирует оперативный штаб региона.

Уточняется, что глава региона также поручил не приглашать дорогостоящих артистов. "Губернатор Вениамин Кондратьев поручил провести празднование 85-летия Краснодарского края, которое состоится 17 сентября на главной городской площади Краснодара, c привлечением исключительно краевых творческих коллективов и отказаться от дорогостоящих приглашённых звёзд эстрады, фейерверков и иных развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, что торжества начались во вторник.