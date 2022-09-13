Путин и Си Цзиньпин поговорят о ситуации на Украине

13 сен. 18:33

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поговорят на встрече в Самарканде о ситуации на Украине. Об этом заявил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что Китай сбалансированно подходит к украинскому кризису. "И этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе этого предстоящего контакта", - цитирует Ушакова РИА Новости.

Как ожидается, еще одной темой переговоров станут вопросы, касающиеся деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и повышение роли этой организации в международных делах.

Напомним, лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на полях саммита ШОС, который состоится в Самарканде 15-16 сентября.