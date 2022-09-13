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ОДКБ проведет заседание по ситуации на границе Азербайджана и Армении

ОДКБ проведет заседание по ситуации на границе Азербайджана и Армении

Вечером 13 сентября состоится заседание совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященное обострению ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что заседание пройдет в формате видеоконференции. "По запросу армянской стороны сегодня в 18:30, сейчас время досогласовывается, очевидно, состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции", - цитирует помощника главы российского государства РИА Новости.

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