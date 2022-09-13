США пообещали Пашиняну помочь урегулировать конфликт Армении с Азербайджаном

13 сен. 18:00

Глава Госдепа США Энтони Блинкен пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну оказать содействие в урегулировании конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Госдеп США.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.