В Кремле призвали Азербайджан и Армению к соблюдению режима прекращения огня

13 сен. 17:39

Россия призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении", - цитирует его РИА Новости.

Ушаков также отметил, что Москва крайне озабочена обострением обстановки в отдельных районах на границах Азербайджана и Армении.