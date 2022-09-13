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В Кремле призвали Азербайджан и Армению к соблюдению режима прекращения огня

В Кремле призвали Азербайджан и Армению к соблюдению режима прекращения огня

Россия призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известные трехсторонние заявления лидеров России, Азербайджана и Армении", - цитирует его РИА Новости.

Ушаков также отметил, что Москва крайне озабочена обострением обстановки в отдельных районах на границах Азербайджана и Армении.

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