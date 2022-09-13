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Ставрополь направил груз гуманитарной помощи российским военным

Ставрополь направил груз гуманитарной помощи российским военным

Очередная машина с грузом продуктов, которые предназначены для военнослужащих специальной военной операции на Украине, отправилась  из Ставрополя в Белгородскую область.

Как сообщил исполнительный секретарь Ставропольского местного отделения партии "Единая Россия", депутат Ставропольской городской Думы Алексей Зимин, для российских военнослужащих неравнодушные жители края передали овощи, сок, воду, макаронные изделия, крупы, соусы, соль и сахар, кофе и чай, сгущённое молоко и сладости, консервы, текстиль и средства гигиены. Общий тоннаж груза составил около 25 тонн.

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