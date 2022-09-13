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Боец ММА Исмаилов проведет бой по правилам бокса

Боец ММА Исмаилов проведет бой по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов заявил о том, что собирается провести бой по правилам бокса. Соперником россиянина станет представитель Сербии Александр Илич. Бой пройдет 7 октября на турнире организации Pravda.

"Бой Исмаилов – Илич по правилам бокса с высокой долей вероятности состоится 7 октября в Москве. Исмаилов должен подписать контракт, ему предложен гонорар 30 млн рублей", - сказал представитель организаторов турнира в бесед с ТАСС.

Ранее сообщалось, что на турнире RCC в конце августа Илич нокаутировал российского бойца Александра Шлеменко. Теперь Шлеменко и Исмаилов должны провести поединок по правилам ММА в декабре.

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