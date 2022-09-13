Названа тема встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

13 сен. 17:26

Президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Самарканде зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы.

"Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", - сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, большое место в ходе переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи, отметил он.

Саммит ШОС пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.