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Названа тема встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

Названа тема встречи Путина и Эрдогана в Самарканде

Президент РФ Владимир Путин обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Самарканде зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы.

"Постоянно между собой продолжают диалог, в том числе и по телефону. И сейчас много тем для переговоров, в том числе некоторые из них касаются такой позитивной роли Турции, в частности, в заключении так называемой зерновой сделки и так далее", -  сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, большое место в ходе переговоров займут экономические вопросы в продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты 5 июля в Сочи, отметил он.

Саммит ШОС пройдет с 15 по 16 сентября в Самарканде.

 

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