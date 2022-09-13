Россияне заявили о нужности введения профориентации в школах

13 сен. 17:19

Абсолютное большинство опрошенных россиян (73%) считает, что современным школам необходима профориентация.

По их мнению, профориентация помогает детям определить для себя подходящий карьерный трек и сфокусировать усилия в этом направлении. "Тем не менее, 27% респондентов считают профориентацию излишней, так как она может ограничить профессиональный выбор и всестороннее развитие ребенка", - сообщается в совместном исследовании Skillbox и команды исследований VK, которое есть в распоряжении ТАСС.

Кроме того, более половины опрошенных (55%) считают, что школьная программа должна соблюдать баланс между востребованными на рынке труда и базовыми знаниями, подчеркивается в исследовании.

Также почти треть респондентов заявила, что школьные предметы должны соответствовать востребованным сегодня профессиям. И только 14% уверены, что единственной задачей школы является обеспечение общего развития ребенка.