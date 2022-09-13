Азербайджанские студенты в России получили стипендию АМОР

13 сен. 17:15

Полтора десятка студентов из Азербайджана вошли в список победителей конкурса "Стипендия отличника АМОР", который был инициирован почетным председателем Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлой Алиевой.

В конкурсе могли участвовать студенты-азербайджанцы всех курсов очной формы обучения по программам бакалавриата или магистратуры, являющиеся круглыми отличниками.

Четвертый год подряд АМОР оказывает финансовую поддержку студентам, обучающимся в российских вузах. В 2019 году в рамках конкурса стипендию АМОР получили 13 студентов, в 2020 году - 18, в 2021 году - 15, в 2022 году - 15 студентов.

Проект АМОР осуществляется для оказания поддержки отличившимся студентам и стимулирования интереса молодежи к отличной учебе.