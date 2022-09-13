Домашние животные получат зону для выгула в Минводах

Первая зона для выгула домашних животных будет создана в Минеральных Водах до конца года, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
"В рамках благоустройства улицы Советской в Минеральных Водах впервые появится специализированная зона для выгула домашних животных", - пояснили в мэрии.
При этом само благоустройство будет завершено до нового года.
По словам главы округа Вячеслава Сергиенко, в зоне будут сделаны горки, змейки, барьеры-кольца, там поставят лавочки и урны, создадут песочное покрытие.