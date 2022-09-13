Медики КБР получили поддержку из резервного фонда правительства РФ

13 сен. 16:52

Минздрав Кабардино-Балкарии (КБР) получил более 798 млн рублей на поддержку медучреждений из резервного фонда правительства РФ, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"При поддержке полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко распоряжением правительства РФ… из резервного фонда правительства РФ выделены средства в объеме 990904,1 тыс рублей, в том числе бюджету КБР - 798693,3 тыс рублей и КЧР - 192210,8 тыс рублей", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Деньги уже поступили в республику, распределены и направлены на лицевые счета медицинских организаций для расходования на погашение кредиторской задолженности, выплату заработной платы и осуществления текущих расходов.

В период роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 2021 году дополнительные финансовые затраты на оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в ноябре-декабре 2021 года составили 798,6 млн рублей, что вызвало значительный рост кредиторской задолженности медицинских организаций, - добавили в Минздраве региона.