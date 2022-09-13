Водитель со стажем 1 месяц устроил ДТП с бензовозом на Ставрополье

13 сен. 16:45

Два легковых автомобиля и бензовоз столкнулись в Георгиевске, есть пострадавшие, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2115, совершая поворот, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с бензовозом "ГАЗон Некст", который по инерции выехал на встречную полосу и столкнулся с "Киа Рио"", - информирует ГИБДД.

В результате столкновения отечественный автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии пострадали водитель ВАЗ и его 17-летняя пассажирка. Виновнику аварии 18 лет, права он получил месяц назад.

Бензовоз, перевозивший 5,5 тонн бензина, не пострадал, разгерметизации не произошло.