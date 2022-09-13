Менделеевский университет продвигает российское образование в Узбекистане

На мнившей неделе президент Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, предполагающую, в частности, продвижение российской науки и образования. Справедливости ради стоит сказать, что модель экспорта образования уже работает – ведущие российские образовательные организации имеют филиалы за рубежом, но, возможно, в свете новой концепции это направление получит государственную поддержку.

В Узбекистане у абитуриентов востребовано более десятка филиалов российских вузов, среди которых МГУ, РЭУ им. Плеханова, МГИМО, МИСиС, МИФИ, Сеченовский университет, а также Российский химико-технологический университет (РХТУ). Как рассказал "Вестнику Кавказа" ректор РХТУ Илья Воротынцев, работа Менделеевки в Узбекистане имеет почти 80-лететнюю историю, поскольку после начала Великой Отечественной войны вуз был эвакуирован в Коканд. Сегодня же в Узбекистане интерес к РХТУ обусловлен бурным ростом химической промышленности. "Ребята, которые у нас сейчас учатся, ждут не дождутся, когда получат диплом и начнут строить химические заводы, технопарки", - говорит Воротынцев.

По его словам, филиал РХТУ в Узбекистане исполняет социально-гуманитарную миссию как элемент мягкой силы: "Мягкая сила никогда не бывает бесплатной или дешевой. Мы преследуем высшую политическую цель - обеспечение присутствия Российской Федерации за пределами нашей страны. Это важная задача по реализации международной политики. Так действуют многие страны, но мы постарались настроить работу таким образом, чтобы ресурсы, которые мы тратим на филиалы, давали высокий результат. Филиал в Узбекистане достаточно успешен. Он создавался на средства " Узкимёсаноата" и финансируется им в части зарплаты преподавателей, обеспечения их командировочных расходов. Благодаря этому по узбекистанскому филиалу экономическая нагрузка на РХТУ в Москве серьезно снижается".

Отметив, что в ташкентском филиале соблюдаются высокие стандарты российского образования Илья Воротынцев назвал его "частичкой РХТУ в Узбекистане": "Здесь действуют наши стандарты, наши учебные планы, наши рабочие программы, по большей части наши преподаватели, которые обеспечивают учебный процесс, транслируя высокое качество нашего образования".

Ректор РХТУ также акцентировал внимание на том, что площадка филиала используется для организации различных международных мероприятий: "По понятным причинам в Россию сейчас достаточно сложно приехать ученым из разных стран мира, поэтому ташкентский филиал мы используем как международную площадку. Здесь проводится множество мероприятий, в том числе и по "зеленой химии". "Фишка" нашего филиала – энергоэффективность, которая обеспечивается солнечными батареями. Узбекистан – солнечная республика, и мы эффективно используем энергию солнца, практически полностью покрывая затраты на жизнеобеспечение филиала".

"Несмотря на то, что филиал требует внимания, ресурсов и так далее, здесь мы видим очень важное взаимодействие с точки зрения науки. Химическое производство в Узбекистане сейчас растет высокими темпами, и многие технические задачи мы решаем с помощью лабораторий, которые находятся в филиале. Думаю, что эта позитивная экономическая динамика будет сохраняться и наращиваться", - надеется Воротынцев.

Проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ Игорь Ерёмин говорит, что сейчас ведется системная эффективная совместная работа головного университета и филиала в Узбекистане, причем заказчик проекта - крупнейшая корпорация "Узкимёсаноат", по сути Министерство химической промышленности Республики Узбекистан – курирует также атомную отрасль Узбекистана, поэтому планы у РХТУ по дальнейшему развитию и расширению направлений подготовки большие. "На днях мы провели совещание в "Узкимёсаноате" с участием высшего руководства. После соответствующего поручения президента и главы правительства Узбекистана встала задача усилить направления подготовки атомной промышленности, переработки и добычи, а также по текстильной промышленности и строительной отрасли. Все те отрасли зависят от химии, от химической технологии. Эти задачи мы их будем решать совместно", - утверждает Ерёмин.

По его словам, спектр интересов крупнейшей государственной корпорации "Узкимёсаноат" очень широк – от тяжелой химии, удобрений и фармацевтической промышленности до полимеров, стекла и керамики: "Весь спектр химических предприятий, которые работают в Узбекистане, сконцентрирован в этой корпорации. В "Узкимёсаноате" понимают важность комплексного развития, поскольку многие предприятия взаимосвязаны, выстроены цепочки кооперации. Поэтому здесь можно быстро получить качественный результат. Даже предприятия с участием иностранного капитала входят к эту корпорационную сеть и выполняют задачи, которые ставят перед государственной корпорацией президент и правительство Узбекистана. В этой связи открываются широкие перспективы по дополнительному профессиональному образованию, по переподготовке кадров. Предприятия и инвесторы Узбекистана заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, и эти кадры мы можем дать. С учетом того, что наш университет является базовым университетом по химии, по химической технологии, по методологии, по цифровизации СНГ, мы работаем не только с Узбекистаном, а со всем нашим дружным сообществом университетов и предприятий химической промышленности СНГ".

Ерёмин рассказал, что в филиале РХТУ сейчас обучается 460 студентов и их число с каждым годом растет: "Мы готовы принять еще больше хороших, умных ребят. В этом году прием пока не закрыт, мы еще принимаем на заочное отделение одаренных, талантливых ребят, которые любят химию и математику. Сейчас стоит задача по увеличению числа обучающихся и строительству нового здания филиала с лабораторными корпусами. Эту задачу мы должны решить к 2024 году. Также мы вместе с коллегами из Узбекистана хотим создать непрерывное образование от детского сада, школы, профтехучилища, техникума, высшей школы и аспирантуры, докторнатуры. Сейчас талантливые исследователи активно и успешно защищаются в головном университете. Мы и в филиале ставим высокую планку, причем обучение ведется на русском языке. Мы занимаемся продвижением не только языка, но и русской культуры, но при этом наши студенты обязательно изучают историю Узбекистана".

"Для нас филиал в Узбекистане – своего рода международный хаб, место взаимодействия не только с узбекской стороной, но и с коллегами из Казахстана, Туркменистана, Таджикистана. В Китае и Индии тоже требуются наши специалисты", - утверждает Ерёмин.

Руководитель управления международных проектов и программ РХТУ Оксана Васильева говорит, что работа филиала ориентирована на потребности "Узкимёсаноата" - структуры, объединяющей химические предприятия Узбекистана: "В регионах работает огромное количество химических предприятий, которые остро нуждаются в квалифицированной рабочей силе. Весной мы провели семинар для семидесяти преподавателей химии школ, которые находятся в регионах, нуждающихся в квалифицированных сотрудниках на предприятиях химической отрасли. Декан гуманитарного факультета РХТУ Наталья Сергеевна Ефимова специально приехала в Ташкент и рассказала о подготовке абитуриентов к поступлению в наш филиал. Эти педагоги ориентированы конкретно на наш филиал и будут проводить соответствующую политику".

Васильева заметила, что приезжающие из Москвы на работу в филиал преподаватели чувствуют себя в Узбекистане как дома, участвуют во всех праздниках, в Навруз загадывают желания и советуют делать это студентам: "Мы говорим детям - первое, что вы должны загадать, это стать высококлассными специалистами. Педагоги уверяют, что, когда дети прикладывают руки к сердцу, они готовы отдать им всю душу. Так складываются почти родственные отношения. Я сама очень люблю Узбекистан и Ташкент".