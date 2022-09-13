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В Казахстане рассказали, сколько будет стоить переименовать столицу

В Казахстане рассказали, сколько будет стоить переименовать столицу

Возвращение столице Казахстана Нур-Султану прежнего названия "Астана" не вызовет дополнительных расходов, рассказали в Минфине республики.

"Переименование столицы для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов", - цитирует пресс-служба министерства директора департамента бюджета госорганов Минфина Светлану Кучерову "Интерфакс".

Чиновница пояснили, что на допечатывание бланков много средств не понадобится, так как госорганы уже перешли на электронный документооборот.

Изменения в нормативных правовых документах дополнительных расходов также не повлечет.

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