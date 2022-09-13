Париж частично откажется от ночной подсветки

13 сен. 16:31

В Париже с 23 сентября вводятся меры по экономии энергии, сообщила мэр города Анна Идальго.

Согласно сообщению, с 22:00 вечера ежедневно будет отключена подсветка муниципальных музеев, достопримечательностей и зданий префектур округов города. Подсветку Эйфелевой башни будут отключать в 23:45.

Также в госучреждениях Парижа станет прохладнее на один градус - исключение сделали для детских яслей и домов престарелых. По ночам пустующие учреждения будут отапливаться не более чем до 12 градусов.

На градус станет прохладнее вода в муниципальных бассейнах - 26 градусов вместе прежних 27.