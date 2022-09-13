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Через год Дагестан получит три комплекса по обработке ТКО

Через год Дагестан получит три комплекса по обработке ТКО

Правительство Дагестана сегодня подписало в ходе инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП-2022" с ООО "Республиканский экологический оператор" ("РЭО") три концессионных соглашения о строительстве комплексов по обработке ТКО.

Соглашениями предусмотрено создание шести современных объектов. Это три полигона общей мощностью 570 тыс т в год и три мусоросортировочных комплекса мощностью 950 тыс т в год. Общий объем инвестиций - 12,8 млрд рублей, часть из которых планируется получить в форме субсидий из федерального бюджета.

"Эта инфраструктура нам крайне необходима, поэтому сроки ее строительства ограничены. Планируем построить и ввести все объекты уже в 2024 году. В этих целях концессионером уже разработана проектная документация по всем объектам, которая проходит предусмотренные законодательством экспертизы", - рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, передает "Интерфакс".

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