РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Украина намерена судить получивших российские паспорта за госизмену

Украина намерена судить получивших российские паспорта за госизмену

Украинцы, получившие российское гражданство, будут осуждены властями страны за государственную измену, - заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Добровольно пришедшие за российскими паспортами, ...вы все понесете наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", - написал он в Telegram-канале.

Факты госизмены будут устанавливать следственные органы и суды, однако тех украинцев, которые получили российское гражданство вынужденно, в том числе для возможности получать пенсии, наказывать не будут.

Напомним, ранее о том, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление, заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Она призвала Киев занять жесткую позицию и приравнять подобные действия к преступлению против государства. Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.

515 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version