Украина намерена судить получивших российские паспорта за госизмену

13 сен. 16:12

Украинцы, получившие российское гражданство, будут осуждены властями страны за государственную измену, - заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Добровольно пришедшие за российскими паспортами, ...вы все понесете наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену", - написал он в Telegram-канале.

Факты госизмены будут устанавливать следственные органы и суды, однако тех украинцев, которые получили российское гражданство вынужденно, в том числе для возможности получать пенсии, наказывать не будут.

Напомним, ранее о том, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление, заявила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. Она призвала Киев занять жесткую позицию и приравнять подобные действия к преступлению против государства. Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.