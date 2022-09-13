В России станет больше брендов из Италии, Турции и Казахстана

13 сен. 16:11

Многие западные бренды покинули Россию, однако есть те страны, которые готовы продолжать и наращивать сотрудничество, рассказала региональный директор консалтинговой компании Knight Frank Евгения Хакбердиева на конференции "День ритейла: e-com, логистика, склады", организованной ИД "Коммерсантъ".

"Было много разговоров о том, что придет Китай, Корея, Индия, Иран, что у нас будет много международных брендов. Сейчас мы уже понимаем, что много не придет", - отметила эксперт. Она пояснила, что не всего готовы инвестировать в Россию.

"Но есть те, кто готов, - это Казахстан, Италия и Турция. Это те партнеры, которые товар везут, главное, чтобы логистика не подвела", - сообщила Хакбердиева.

Также в России станет больше белорусских товаров.

По мнению эксперта, пандемия коронавируса оказалась полезной. "Большое спасибо пандемии, которая научила наш бизнес быть максимально адаптивным. За несколько месяце компании разработали новые форматы, поэтому в большинстве проектов готовы замещать международные бренды, которые уходят", - отметила она.

Не стоит забывать про параллельный импорт, напомнила Хакбердиева.