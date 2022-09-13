Лайнеры "Аэрофлота" начинают летать из Москвы в Дубай

13 сен. 15:52

Крупнейший авиаперевозчик России - авиакомпания "Аэрофлот" - с 1 октября открывает ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, - сообщается в ее пресс-релизе.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полеты в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330", - передает РИА Новости.

С началом зимнего сезона авиаперевозок, 30 октября, планируются два ежедневных рейса "Аэрофлота" из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолетах А330. Сейчас четырежды в неделю лайнеры SSJ100 в Дубай летают из Сочи.