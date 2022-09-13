Постоянный совет ОДКБ собрался на экстренное заседание из-за Армении

13 сен. 15:46

Сегодня по инициативе Армении прошло экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, в котором приняло участие руководство Секретариата ОДКБ и начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. Такое сообщение опубликовано на сайте организации

"Председательствующий на заседании постоянный и полномочный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к членам Совета коллективной безопасности ОДКБ в этой связи", - говорится в нем.

Члены Совета заявили о крайней обеспокоенности складывающейся ситуацией, а также обсудили "предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации".