РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть остается прежним

Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть остается прежним

ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 году.

Согласно ежемесячному отчете картеля, в этом году рост спроса ожидается на уровне 3,1 млн б/с, на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с. В ОПЕК считают, что в 2022 году потребление нефти составит 100,03 млн б/с.

Прогноз потребления нефти в I квартале сохранен на уровне 99,36 млн б/с, во II квартале - повышен на 7 тыс б/с, до 98,63 млн б/с. В III квартале прогноз понижен на 26 тыс б/с, до 99,67 млн б/с, в IV - повышен на 200 тыс б/с, до 102,42 млн б/с.

"Прогнозируется, что спрос на нефть по-прежнему будет определяться продолжающимся глобальным экономическим ростом, особенно восстановлением путешествий и транспортной активности, что, по прогнозам, приведет к устойчивому общему росту спроса на нефть на уровне 3,1 млн б/с в 2022 году и 2,7 млн б/с в 2023 году, что приведет к увеличению мирового спроса до 102,7 млн б/с, превышающему показатель до пандемии COVID-19", - говорится в отчете ОПЕК.

1315 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version