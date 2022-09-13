Прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть остается прежним

13 сен. 15:42

ОПЕК сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 году.

Согласно ежемесячному отчете картеля, в этом году рост спроса ожидается на уровне 3,1 млн б/с, на 2023 год - на уровне 2,7 млн б/с. В ОПЕК считают, что в 2022 году потребление нефти составит 100,03 млн б/с.

Прогноз потребления нефти в I квартале сохранен на уровне 99,36 млн б/с, во II квартале - повышен на 7 тыс б/с, до 98,63 млн б/с. В III квартале прогноз понижен на 26 тыс б/с, до 99,67 млн б/с, в IV - повышен на 200 тыс б/с, до 102,42 млн б/с.

"Прогнозируется, что спрос на нефть по-прежнему будет определяться продолжающимся глобальным экономическим ростом, особенно восстановлением путешествий и транспортной активности, что, по прогнозам, приведет к устойчивому общему росту спроса на нефть на уровне 3,1 млн б/с в 2022 году и 2,7 млн б/с в 2023 году, что приведет к увеличению мирового спроса до 102,7 млн б/с, превышающему показатель до пандемии COVID-19", - говорится в отчете ОПЕК.