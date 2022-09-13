Студенты СКФУ будут вести продленку со школьниками

13 сен. 15:41

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустит образовательную программу для учеников "До и после школы", в рамках которой заниматься с детьми, в том числе, будут старшекурсники, - сообщили в пресс-центре вуза.

"Цель программы - создание условий для ранней круглогодичной профориентации учащихся, их обучения, отдыха и занятости детей в свободное от школы время. Это обеспечит выполнение домашних занятий под руководством опытных наставников, в числе которых будут студенты выпускных курсов вуза", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Дополнительная образовательная программа рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 17 лет: у родителей есть запрос на такие программы для обеспечения занятости их детей до и после школьных занятий, поэтому мы и решили создать так называемые продленки, которые помогут родителям, а детям обеспечат полноценную подготовку к школе", - рассказала руководитель проекта Александра Алексеева.

Продленка будет включать питание, прогулки, а также развивающие мероприятия и игры. Проект запустят в конце сентября.