Грузия и ОАЭ готовят соглашение о свободной торговле

13 сен. 15:29

В сентябре Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, решение было принято в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с госминистром по вопросам экономики и торговли ОАЭ Ахмедом Али Аль Сайег в Тбилиси.

Создание зоны свободной торговли создаст благоприятный климат для продвижения и развития торгово-экономических отношений Грузии и ОАЭ, отметил Гарибашвили.

Стороны обсудили существующее сотрудничество двух стран, отметили высокий уровень политического диалога, о котором свидетельствуют визиты

на высоком уровне в Грузию и ОАЭ в последние годы.

В настоящее время в Грузии много проектов, финансируемых арабскими инвестициями, и их число растет. На встрече была отмечена благоприятная бизнес-среда в Грузии.