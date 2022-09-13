Кубань празднует 85-летие со дня образования

13 сен. 15:26

Жители Краснодарского края сегодня начали праздновать 85-летие региона: утром на Главной городской площади Краснодара прошла торжественная церемония поднятия флага Кубани при участии почетного караула Кубанского казачьего войска, а в Сочи в честь 85-летия региона состоялся парад яхт, которые вышли из Морского порта и прошли парадом с флагами Краснодарского края вдоль Приморской набережной в километре от берега.

Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и всех жителей региона с 85-летием со дня образования Краснодарского края в ходе телефонного разговора поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Глава государства отметил большой вклад, который жители Кубани вносят в развитие отечественной экономики, науки и культуры. Сегодня Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны. Президент пожелал региону процветания и благополучия", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Жителей края поздравила и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она прислала поздравительную телеграмму, в которой обратилась к губернатору региона, председателю Законодательного Собрания края Юрию Бурлачко и ко всем жителям Краснодарского края.

"Кубанская земля во все времена имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом нашего государства, сыграла важную роль в освоении южных просторов нашей страны", - написала Матвиенко в поздравлении, которое цитирует пресс-служба администрации Кубани.

Поздравили Краснодарский край с 85-летием космонавты с МКС, трансляцию вел телеканал "Кубань 24".

"Немалую роль сыграла Кубань и в истории космонавтики. Именно в краснодарском аэропорту проходила предполетную практику первая группа космонавтов СССР, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин", - рассказали космонавты во время трансляции.

Напомним, Краснодарский край был образован 13 сентября в 1937 году в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край.

В целом в дни празднования на Кубани проведут более 1400 праздничных мероприятий, - отмечает ЦУР Краснодарского края.