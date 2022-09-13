Пашинян позвонил грузинскому премьеру

13 сен. 15:12

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили надеется на мирное разрешение напряженности между Арменией и Азербайджаном путем переговоров, об этом политик сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как рассказали в администрации правительства Грузии, беседа состоялась по инициативе Еревана.

Армянский премьер Пашинян предоставил собеседнику информацию об обострении ситуации и о положении на данный момент.

Гарибашвили также подтвердил готовность Тбилиси выполнить роль активного посредника для мира в регионе.