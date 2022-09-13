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Пашинян позвонил грузинскому премьеру

Пашинян позвонил грузинскому премьеру

Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили надеется на мирное разрешение напряженности между Арменией и Азербайджаном путем переговоров, об этом политик сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как рассказали в администрации правительства Грузии, беседа состоялась по инициативе Еревана.

Армянский премьер Пашинян предоставил собеседнику информацию об обострении ситуации и о положении на данный момент.

Гарибашвили также подтвердил готовность Тбилиси выполнить роль активного посредника для мира в регионе.

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