Власти Литвы решили переименовать Русский драмтеатр

13 сен. 15:08

Русский драматический театр в Вильнюсе получит новое имя – он станет Вильнюсским старым театром, сообщила пресс-служба министерства культуры Литвы.

"Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В мае по указанию министра культуры была создана рабочая группа, которая представила министру рекомендации по переименованию, в то же время рабочая группа попросила сохранить играющую на русском языке театральную труппу, - добавили в министерстве.