Туры с кешбэком на осень приобрели свыше 500 тыс россиян

13 сен. 15:07

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что свыше полумиллиона россиян с 25 августа по 10 сентября приобрели путевки по России в рамках очередного тура программы кешбэка.

"Мы итоги подводим сейчас туристического кешбэка. Могу сказать, что воспользовались им более полумиллиона человек, более 500 тысяч. Все задачи, которые были перед нами поставлены правительством в рамках осеннего этапа, выполнены", - сказала она во вторник в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых".

В поездки по программе туристы отправятся с 1 октября по 25 декабря.