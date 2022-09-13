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Азербайджан и Греция обсудят поставки газа

Азербайджан и Греция обсудят поставки газа

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас посетит Баку в ближайшие дни, где встретится с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, сообщают греческие СМИ.

Прошлая встреча министров состоялась в июле 2021 года во время открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB) представителями госнефтекомпании SOCAR.

В настоящее время Греция получает 1 млрд кубометров азербайджанского газа. Поставки осуществляются по Трансадриатическому трубопроводу, который является европейской частью Южного газового коридора.

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