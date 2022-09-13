В Грузии поймали рецидивистов, вскрывающих машины иностранцев

13 сен. 14:30

Двое жителей Грузии вскрывали автомобили иностранцев и крали деньги и личные вещи отдыхающих, злоумышленники задержаны полицией.

В МВД Грузии уточнили, что оба мужчины 51 года и 53 лет ранее были судимы. Задержать их удалось в районе Казбеги. По данным следствия, злоумышленники при помощи т.н. сканера вскрывали автомобили с иностранными номерами. Кражи совершались неоднократно.

У обвиняемых изъяты украденные предметы и деньги, они будут использоваться в качестве вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная неоднократно организованной группой". Рецидивистам грозит от четырех до семи лет тюрьмы.