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Россиян будут стимулировать к долгосрочным сбережениям

Россиян будут стимулировать к долгосрочным сбережениям

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, - говорится в сообщении правительства.

"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы, информирует официальный сайт правительства России.

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