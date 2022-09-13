Россиян будут стимулировать к долгосрочным сбережениям

13 сен. 14:27

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, - говорится в сообщении правительства.

"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы, информирует официальный сайт правительства России.