Самарканд попал в британский путеводитель альтернативных достопримечательностей

13 сен. 14:20

Британское международное издательство Dorling Kindersley выпустило иллюстрированный путеводитель под названием "Езжайте лучше сюда", в который вошла статья об Узбекистане.

Новый путеводитель посвящен ярким туристическим направлениям, которые могут стать альтернативой популярным местам. В справочник включили статью посла туристического бренда Узбекистана в Великобритании Софи Ибботсон о медресе Тилля-Кари в Самарканде.

Объект, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, Ибботсон считает альтернативой Собора Святого Петра в Ватикане. В материале указывается, что "когда речь заходит об абсолютной роскоши, ослепительное медресе имеет преимущество пред собором".