13 сен. 14:11

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил в ответ на обстрелы территории России наносить удары по важным инфраструктурным объектам противника.

"Неплохо было бы за каждый теракт на нашей территории, атаку беспилотника, обстрел минусовать одну ТЭС, мост через Днепр или другой инфраструктурный объект. Желательно во Львове, Ивано-Франковске, Луцке или Киеве. Автоматически, как Израиль", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ни одна провокация не должна оставаться без должного ответа.

"Заминировали по телефону в Крыму школы - нет одного моста в столице Украины, обстреляли село в Белгороде или Курске - закончилось железнодорожное сообщение между Львовом и Киевом", - подчеркнул Крючков.