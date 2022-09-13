Стало известно, когда в Москве включат отопление

13 сен. 13:55

Тепло в жилые дома Москвы будет подаваться с учетом погоды и действующих нормативов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях", - заявил он, уточнив, что столичный жилой фонд пока не обогревается.

На сегодняшний день в Москве отопление включили в более 1 тыс зданий - это детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения.

Согласно регламенту, отопительный сезон в столице начнется, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней подряд.