МИД Турции выступил в поддержку Азербайджана в разгоревшемся конфликте

13 сен. 13:55

Баку в ситуации с обострением на границе Армении и Азербайджана не один, рядом с ним Турция, - заявил сегодня глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Вчера вечером была совершена провокация, и Азербайджан ответил на нее. На самом деле, Ереван должен хотеть мира, границы должны быть определены, сосредоточиться на этом. При выводе войск они (армянская сторона) установили мины повсюду в Карабахе",- заявил Чавушоглу, отметив, что для полной стабильности и мира в регионе проблемы между Азербайджаном и Арменией должны быть решены, передает РИА Новости.

"Мы играем важную роль в этом отношении, мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не один", - добавил глава МИД Турции.