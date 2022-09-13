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Названы страны ЕС, которые перестали оформлять визы россиянам

Названы страны ЕС, которые перестали оформлять визы россиянам

Девять стран Евросоюза прекратили принимать у граждан России документы на оформление туристических виз, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Визы больше не оформляют Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

"Мы не будем отвечать зеркально на это. Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России", - заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия продолжают прием документов на оформление шенгенских виз россиянам. Кипр также продолжает принимать документы, но оформляет только национальную визу.

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