Вопрос переименования столицы Казахстана рассмотрит Конституционный совет

13 сен. 13:41

Предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана с согласия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева включено в проект поправок в конституцию, которые направлены в Конституционный совет страны, - сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов… Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", - написал Желдибай в одной из соцсетей, передает РИА Новости.

При этом Токаев считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.

"Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", - пояснил пресс-секретарь.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента.