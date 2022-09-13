Вопрос переименования столицы Казахстана рассмотрит Конституционный совет

Предложение казахстанских депутатов о возвращении столице республики прежнего названия Астана с согласия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева включено в проект поправок в конституцию, которые направлены в Конституционный совет страны, - сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай.
"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов… Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", - написал Желдибай в одной из соцсетей, передает РИА Новости.
При этом Токаев считает историческим фактом решающую роль Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.
"Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования", - пояснил пресс-секретарь.
Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента.