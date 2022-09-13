Франция созовет заседание Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому урегулированию

13 сен. 13:37

Франция намерена собрать заседание Совета безопасности ООН из-за эскалации на границе Армении и Азербайджана, рассказали в Елисейском дворце.

"Франция вынесет вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе на обсуждение Совета Безопасности ООН, в котором она в настоящий момент председательствует", - сообщил его представитель по итогам телефонного разговора президента Эммануэля Макрона и армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Представителт администрации французского лидера пояснил, что глава государства находится в распоряжении Баку и Ереван, чтобы все вопросы можно было урегулировать только путем переговоров.