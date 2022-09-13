СМИ: Европа не будет вводить ограничение цен на российский газ

13 сен. 13:29

Еврокомиссия откажется от идеи ввести потолок цен на российский газ, пишет газета Guardian во вторник со ссылкой на проект документа.

"Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний", - говорится в сообщении.

Новый налог будут взимать с компаний, работающих на ископаемом топливе, также отдельно будут ограничены "доходы производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода".

Отмечается, что многие страны Евросоюза отказались от введения потолка цен на газ из России, с этим связано конечное решение ЕК.