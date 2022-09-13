Лавров получил визу для участия в Генассамблее ООН

13 сен. 13:14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил визу для участия в Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется во вторник Нью-Йорке.

Также визы выданы ряду сопровождающих министра лиц, уточнили в МИД РФ.

"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", - заявили в ведомстве во вторник.

"Ожидаем выдачу виз и остальным членам делегации, а также оперативного решения вопросов логистики, учитывая незаконные санкционные ограничения со стороны США, блокирующие логистические вопросы прибытия российских представителей для участия в работе ГА ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Председателем сессии является венгерский дипломат Чаба Кереши. Сессия откроется выступлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Главным событием 77-й сессии Генассамблеи станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 20 по 26 сентября. Участие в ней примут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. На полях мероприятия пройдут десятки двусторонних и многосторонних встреч по актуальным вопросам.