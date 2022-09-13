Песков: роль Путина в армяно-азербайджанском урегулировании трудно переоценить

13 сен. 13:11

Роль России и лично президента Владимира Путина в урегулировании ситуации между Арменией и Азербайджаном тяжело переоценить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе, эти усилия продолжаются", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что с этой целью идет интенсивная работа на экспертном уровне, результаты будут озвучиваться по мере получения.

От комментариев по поводу обращения Еревана в ОДКБ за помощью Песков отказался.

"Большего сейчас не хотел бы говорить, ведется работа, разные согласования, не хотел бы что-то анонсировать до того, как процесс согласования завершится", - пояснил он.