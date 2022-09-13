Армения рискнет покинуть ОДКБ?

Нынешнее руководство Армении все дальше отдаляется от стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), преследуя свои амбициозные интересы, и в первую очередь – в азербайджано-армянском конфликте. Долгие 20 лет членства страны в организации (напомним, ОДКБ была учреждена 14 мая 2002 года и объединила Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан) показали, что добиться своих милитаристских планов чужими руками Армении не удастся.

Не помогло руководству страны в этих планах и председательство в ОДКБ, когда 12 октября минувшего 2021 года в порядке ротации председателем Постоянного совета на три года был избран постоянный и полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов, а премьер республики Никол Пашинян занял пост председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ. А вот претензий становилось все больше - Ереван явно попытался использовать председательство в организации, чтобы добиться собственных целей с учетом некоторого напряжения, возникшего между ним и руководством ОДКБ после обострения ситуации в зоне конфликта вокруг Карабаха осенью 2020 года.

Первый звоночек в этом году прозвенел в конце августа, когда бывший премьер-министр Армении Арам Саркисян выступил с заявлением о том, что стране необходимо выйти из ОДКБ.

Как пояснил политик, это даст Еревану возможность получать военную помощь от Запада на $300-400 млн. Также Саркисян отметил, что ОДКБ не выполняет своих обязательств в вопросе обеспечения безопасности Армении, а само ее членство в организации не дает стране получить более серьезную военную поддержку, о чем ранее прямым текстом говорили представители США и Франции.

Напомним, Арам Саркисян относится к сторонникам действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который годом ранее заявлял, что власти не рассматривают вариант выхода из ОДКБ и считают, что эта структура должна активно участвовать в обеспечении региональной безопасности.

"Не думаю, что Армения будет рассматривать вопрос выхода из ОДКБ. Эта организация - важная площадка и в наших стратегических отношениях с Россией. Используя наше председательство, мы должны работать над тем, чтобы ОДКБ активно участвовала в обеспечении безопасности региона", - отмечал он.

Впрочем, у Пашиняна нашлись и провокационные вопросы к ОДКБ. Так, он отметил, что некоторые входящие в организацию страны подписали с Турцией и Азербайджаном договор о стратегии тюркского мира. Что касается России, он подчеркнул, что РФ не является врагом Азербайджана и поэтому заинтересована в мирном решении конфликта в регионе, а Армения не хочет втягивания России или какой-либо другой из стран ОДКБ в конфликт с Азербайджаном, подчеркнув, что все действия по разрешению конфликта должны осуществляться "мирным путем" и политическими инструментами.

Однако слова у официального Ереван часто расходятся с делом, и уже в начале сентября, спустя две недели после заявления Саркисяна, налаживать отношения в США поехал министр обороны Армении Сурен Папикян. Американский вояж армянского министра в Пентагон, хоть и был максимально засекречен, стал наглядной демонстрацией того, что у Еревана есть некий выход, альтернатива. Армения тем самым стремится показать, что если давление Москвы и Анкары будет продолжаться с той же интенсивностью, то Ереван ответит сотрудничеством с главным геополитическим противником РФ.

Достаточно сложно представить, как страна, состоящая в ОДКБ, может получать военную помощь от США - это просто противоречит обязательствам, которые взяла на себя Армения, но, похоже, Ереван этот вопрос не смущает – ведь сейчас для восстановления и модернизации армии Армении обязательно нужно интенсивно сотрудничать с Западом, тогда как ОДКБ является для страны своего рода смирительной рубашкой, которая не дает ей подняться на ноги, восстановить свою обороноспособность и другие, фактически потерянные после войны 2020 года, атрибуты суверенитета.

Однако сегодняшняя диверсия на границе Азербайджана и Армении, инициированная Ереваном, радикально изменила ситуацию, и Совет безопасности Армении сразу вспомнил о "палочке-выручалочке" под названием ОБКБ: под председательством премьер-министра Никола Пашиняна он принял решение официально обратиться к России, в ОДКБ и в Совбез ООН.

"На заседании Совета безопасности Армении во главе с премьер-министром республики Николом Пашиняном принято решение официально обратиться к России с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией, а также к ОДКБ и СБ ООН", - говорится в заявлении пресс-службы правительства Армении.

Техническая возможность выхода из ОДКБ у Армении, безусловно, есть - в следующем году будет обновление договора. А вот обновлять его или нет - решать ее руководству.