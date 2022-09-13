В ОДКБ прокомментировали обращение Армении за помощью

13 сен. 13:00

Организация договора о коллективной безопасности прокомментировала обращение Еревана в связи с эскалацией на государственной границе Армении и Азербайджана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ОДКБ.

В нем подчеркивается, что все противоречия должны урегулировать только политико-дипломатическими методами, согласно договоренностям, которые были закреплены в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года.

В ОДКБ дали высокую оценку "посредническим усилиям Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9.00 13 сентября с.г.".

Говоря об обращении армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Армении, Секретариат совместно с Объединенным штабом ОДКБ организовали "работу по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации".