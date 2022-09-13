Генконсульство: Грузия отказывает россиянам во въезде через Турцию

13 сен. 12:58

Генконсульство России в Турции сообщает, что грузинские пограничники выборочно отказывают россиянам во въезде в страну без объяснения причин, пишет РБК.

По словам сотрудников дипмиссии в Трабзоне, жалобы от российских граждан, которым запрещают проезд на турецко-грузинском автомобильном пункте пропуска "Сарпи" поступают несколько раз в неделю.

"К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют", - подчеркивается в сообщении.

В генконсульстве добавили, что если в августе такие жалобы от россиян поступали ежедневно, то в сентябре ситуация улучшилась, отказов на въезд в Грузию стало меньше.