Совет Европы готов содействовать урегулированию ситуации на границе Азербайджана и Армении

13 сен. 12:26

В заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, опубликованном во вторник, говорится, что сообщения об эскалации боевых действий на армяно-азербайджанской границе вызывают большую тревогу, организация готова содействовать мирному урегулированию.

"Недавние прямые контакты между лидерами обеих стран были многообещающими и должны быть продолжены. Совет Европы готов оказать помощь в усилиях, которые способствуют достижению мирного урегулирования", - говорится в заявлении генсека организации.

Напомним, сегодня ночью ВС Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. ВС Азербайджана приняли срочные меры по немедленному предотвращению этих диверсионных актов, началось боестолкновение. В результате расширение масштаба военного конфликта было предотвращено и огневые точки вооруженных сил Армении были подавлены.